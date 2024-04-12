Петербург и Ленобласть столкнулись с резким ростом менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция атакует Петербург.

За первые семь месяцев 2025 года заболеваемость менингококковой инфекцией в Петербурге увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из постановления главного санитарного врача региона Наталии Башкетовой.

В Ленинградской области ситуация еще серьезнее – здесь зафиксирован четырехкратный рост случаев заболевания. До 1 сентября медучреждениям поручено подготовить специалистов для сбора эпиданамнеза и организации профилактических мероприятий.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. В 50% случаев протекает бессимптомно, но может вызывать тяжелые осложнения, включая менингит. Власти призывают соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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Фото: Pitert.tv