Жителей Туапсе призвали не выходить из дома после удара ВСУ по порту

Рекомендуется чаще промывать глаза и не открывать окна.

Жителей Туапсе просят не покидать дома после удара ВСУ по порту с нефтепродуктами. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Последняя атака беспилотников на морской терминал произошла ночью, в результате погиб один человек.

После атаки 16 апреля в районе морского порта упали многочисленные обломки дронов. Возгорание ликвидировали, но в ночь на 20 апреля произошло новое нападение.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации для жителей района. По информации ведомства, не рекомендуется открывать окна и находиться на открытом воздухе. Кроме того, людей призывают отказаться от курения и ношения контактных линз, а также чаще промывать глаза, нос и горло, а в случае необходимости использовать маску или респиратор.

Если наблюдаются симптомы заболевания, в том числе, одышка, качель, бессонница, то визит к врачу откладывать не стоит, подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на российский город Туапсе погиб мирный житель, еще один мужчина был ранен. Губернатор из Краснодарского края Вениамин Кондратьев уведомил население о возгорании, зафиксированном на территории морского порта. Известно, что в ряде зданий оказались выбиты стекла. В частности, повреждения затронули детский сад и начальную школу в регионе.

