При массированной атаке БПЛА на Туапсе погиб челове5

Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях удара дронами ВСУ по Кубани.

Погиб мирный житель, еще один мужчина был ранен в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на российский город Туапсе. Соответствующее заявление через собственные аккаунты в социальных сетях сделал местный губернатор из Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Чиновник уведомил население о возгорании, зафиксированном на территории морского порта. Известно, что в ряде зданий оказались выбиты стекла. В частности, повреждения затронули детский сад и начальную школу в регионе.

Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина... Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края

В настоящее время на местах падения обломков беспилотников противника работают оперативные и специальные службы.

Фото: MAX, Telegram / Вениамин Кондратьев