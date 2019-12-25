При массированной атаке БПЛА на Туапсе погиб челове5

Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях удара дронами ВСУ по Кубани.

Погиб мирный житель, еще один мужчина был ранен в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на российский город Туапсе. Соответствующее заявление через собственные аккаунты в социальных сетях сделал местный губернатор из Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Чиновник уведомил население о возгорании, зафиксированном на территории морского порта. Известно, что в ряде зданий оказались выбиты стекла. В частности, повреждения затронули детский сад и начальную школу в регионе.

Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина... Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края

В настоящее время на местах падения обломков беспилотников противника работают оперативные и специальные службы.

В ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА.

Фото: MAX, Telegram / Вениамин Кондратьев

