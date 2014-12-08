Роспотребнадзор проверил пробы воздуха после пожара на полигоне в Лепсари

Экологическая обстановка в районе происшествия признана безопасной.

После возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари (Всеволожский район Ленинградской области) специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества воздуха. Ведомство сообщило, что был организован выезд на место и произведен отбор проб атмосферного воздуха.

Исследования проводились 19 и 20 апреля в нескольких точках, расположенных с учетом направления ветра от очага пожара. Пробы брались в радиусе от 500 метров до 10 километров от полигона, включая территории поселков Рахья, Проба, Углово и самой деревни Лепсари.

По результатам лабораторных анализов, превышения гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, характерных для техногенных пожаров, не выявлено. Экологическая обстановка в районе происшествия признана безопасной.

