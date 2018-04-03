Пожароопасный сезон стартует в Петербурге с 21 апреля

В Петербурге с 21 апреля стартует пожароопасный сезон. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. В городской администрации уточнили, что наступление сухой и теплой погоды способствует возникновению природных пожаров. Они часто появляются из-за сжигания сухой травы, мусора и разведения костров.

Согласно указу, будет составлен перечень территорий, которые могут быть подвержены риску возгорания. В него войдут организации отдыха для детей и их оздоровления, а также участки садоводства и огородничества. При обнаружении пожара следует немедленно звонить по номерам 101 или 112. Оперативные службы оперативно отреагируют на вызов и примут необходимые меры.

Фото: Piter.TV