В деревне Лепсари загорелся мусорный полигон

В ночь на 21 апреля на полигоне твёрдых бытовых отходов в деревне Лепсари, известном местным жителям своим огромным терриконом, вспыхнул пожар. Информация об этом активно распространяется в социальных сетях, где очевидцы публикуют видеозаписи с открытым пламенем и жалуются на сильный запах гари, накрывший близлежащие садоводства.

По словам жителей, в воздухе ощущается запах химических отходов и летает пепел. Стоит отметить, что данный террикон является масштабным объектом: согласно планам, с 2025 по 2029 год с этой площадки предстоит вывезти 874,8 тысячи тонн мусора.

На момент публикации материала экстренные службы и профильные чиновники не подтвердили инцидент. В ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили, что не располагают данными о возгорании. Телефоны компании-оператора ООО "Полигон ТБО", которая управляет объектом и принадлежит предпринимателю Спартаку Доеву, не отвечали. Также на связь не выходила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО