Проценко назвал осложнения после заражения "омикроном"

Денис Проценко рассказал на какие симптомы жалуются люди, вылечившиеся после заражения "омикроном".

Названы осложнения после омикрон-штамма коронавируса. Информацией с журналистами радиостанции "Комсомольская правда" поделился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По мнению специалиста, говорить пока что рано о типичных осложнениях после инфицирования южноафриканским вариантом ковида. Однако уже сейчас многие выздоровевшие жалуются медикам на быструю утомляемость.

У нас и до ковида был термин "ПИТ-синдром" (последствий интенсивной терапии). Такие пациенты быстро утомляются. Поэтому тяжело сказать сейчас, постковид это или ПИТ-синдром. Мы сможем ответить на этот вопрос через пару месяцев. Денис Проценко, доктор

При заражении коронавирусом эксперт рекомендовал пациентам как можно больше употреблять жидкости. Речь идет именно о воде. Обильное питье помогает увеличить жидкость в сосудах и сопровождается увеличением объема мочеиспускания. Проценко напомнил слушателям о том, что из организма токсины выводятся именно с мочой. Данный метод является распространенным на территории страны.

Проценко: "омикрон" начал вызывать тяжелое течение заболевания у детей.

Фото и видео: Youtube/Комсомольская Правда