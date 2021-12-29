Проценко: "омикрон" начал вызывать тяжелое течение заболевания у детей

Главный врач больницы в Коммунарке назвал основные признаки "омикрона".

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал о том, чем отличаются друг от друга штаммы коронавирусной инфекции "омикрон" и "дельта". В прямом эфире специалист заметил, что южноафриканский вариант ковида стал вызывать тяжелые последствия, если им заражаются дети. Данная особенность стала яркой отличительной чертой мутации. В столичном регионе все чаще стали госпитализировать несовершеннолетних пациентов после инфицирования COVID-19.

Инкубационный период сократился до 7 дней. Симптоматика схожа с ОРВИ - температура, выделения из носа, слабость. Каких то специфических симптомов почти нет. Это в основном лихорадка, интоксикация. Денис Проценко, доктор

Эксперт полагает, что согласно имеющимся от Роспотребнадзора информации на данный момент отечественные специалисты не могут говорить о том, что "омикрон"-штамм имеет специфические симптомы, которые ранее отличали другие вариации ковида. В частности, тогда речь могла идти о потере обоняния.

Проценко пошутил о лечении коронавируса парами водки.

Фото и видео: Youtube/Комсомольская Правда