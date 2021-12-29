Врач сравнил статистику по госпитализация при "омикроне" и "дельте".

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении госпитализаций при "омикроне". Такое заявление специалист сделал в прямой эфире радиостанции "Комсомольская правда". Гость программы подсчитал удельный удельный вес пациентов с ковидом, нуждающихся в стационарном лечении. Показатель в 2,5 раза ниже, чем он фиксировался при распространении "дельты".

Процент госпитализаций при "омикроне" составляет 6,8 - до 7% от заболевших требуют стационарного лечения. В сравнении с цифрами - 20% при "дельте", каждый пятый требовал госпитализации в Москве. Денис Проценко, главврач

Эксперт уточнил прессе, что на протяжении последних двух недель инфекционное отделение больницы в Коммунарке принимает на лечение в стационаре ежесуточно по 175 пациентов. По-прежнему сохраняется высокий удельный вес пациентов, которым более 65 лет. Среди них многие лежат с легким течением ковида, но обострением сопутствующего заболевания.

Проценко: "Омикрон" выявляют сейчас у 85% больных ковидом.

Фото и видео:

