В Москве рассказали о негативной эпидемиологической обстановке по числу новых пациентов с ковидом.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24". Запись эфира размещена на YouTube-канале. По словам гостьи программы, количество выявленных в регионе случае заражения коронавирусом составило практически 100 процентов.

Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

При этом специалист подчеркнула, что большинство коронавирусных пациентов российской столицы проходят лечение в домашних условиях. Этот показатель равен более 70 процентов от числа всех инфицированных.

В Москве запретили посещать кафе и рестораны без прививки или теста на COVID-19.

Видео: YouTubeРоссия 24