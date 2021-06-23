Власти Москвы заявили о необходимости ограничений до формирования коллективного иммунитета

Алексей Немерюк объяснил, когда город снимет ограничения из-за ковида.

Власти Москвы заявили о необходимости сохранения ограничений для местного населения до формирования определенного уровня коллективного иммунитета. Данные меры чиновник назвал вынужденными. Об этом в эфире YouTube-программы на канале "Соловьев Live" журналисту рассказал первый заместитель главы аппарата мэра российской столицы Сергея Собянина. Алексей Немерюк также возглавляет региональный департамент торговли и услуг.

Пока мы не достигнем определенного иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну. Вот этот штамм, который идет, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы о "бесковидных" зонах, уже войдет как правило со следующей недели. Алексей Немерюк, московский чиновник

Напомним, что глава Москвы Сергей Собянин принял указ от 22 июня, согласно которому с 28 июня в городе посещать места общественного питания смогут только те граждане, которые привились от коронавируса или переболели инфекцией за последние полгода. Также посетить общепит можно будет при свежем отрицательном тесте ПЦР. Он должен быть сделан не ранее, чем за три дня до посещения заведения.

Эксперт прокомментировал новые ограничительные меры в Москве.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE