Эксперт прокомментировал новые ограничительные меры в Москве

Ограничения вступят в силу 28 июня.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ужесточение ограничительных мер в Москве, которые накануне объявил мэр Сергей Собянин.

Они отметили, что у мэрии есть еще большое поле для маневра, чтобы ввести новые ограничения. Они могут касаться не только запретов на посещение ресторанов, но и возможностей таксовать, например, и получать различные услуги. Это не коснется тех, кто привился от коронавируса.

Перефразируя слоган известной рекламы: "Вакцинируйся и спи спокойно". сказали эксперты.

Напомним, с 28 июня попасть в заведения общепита можно будет только при предоставлении отрицательного ПЦР-теста или QR-кода о вакцинации.

Фото: Piter.TV