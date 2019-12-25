Эксперт прокомментировал новые ограничительные меры в Москве

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ужесточение ограничительных мер в Москве, которые накануне объявил мэр Сергей Собянин.
Они отметили, что у мэрии есть еще большое поле для маневра, чтобы ввести новые ограничения. Они могут касаться не только запретов на посещение ресторанов, но и возможностей таксовать, например, и получать различные услуги. Это не коснется тех, кто привился от коронавируса.
Перефразируя слоган известной рекламы: "Вакцинируйся и спи спокойно".
сказали эксперты.
Напомним, с 28 июня попасть в заведения общепита можно будет только при предоставлении отрицательного ПЦР-теста или QR-кода о вакцинации.
Фото: Piter.TV
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