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Эксперт прокомментировал новые ограничительные меры в Москве
Сегодня, 8:57
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Эксперт прокомментировал новые ограничительные меры в Москве

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Ограничения вступят в силу 28 июня.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ужесточение ограничительных мер в Москве, которые накануне объявил мэр Сергей Собянин.

Они отметили, что у мэрии есть еще большое поле для маневра, чтобы ввести новые ограничения. Они могут касаться не только запретов на посещение ресторанов, но и возможностей таксовать, например, и получать различные услуги. Это не коснется тех, кто привился от коронавируса. 

Перефразируя слоган известной рекламы: "Вакцинируйся и спи спокойно".

сказали эксперты.

Напомним, с 28 июня попасть в заведения общепита можно будет только при предоставлении отрицательного ПЦР-теста или QR-кода о вакцинации. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, мнение эксперта, ограничения
Категории: Новости России, Лента новостей,

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