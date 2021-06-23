В Москве разыграли первые пять автомобилей среди вакцинированных

Все участники сделали прививку с 14 по 20 июня.

В Москве среди вакцинированных от коронавируса были разыграны первые пять автомобилей. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Отмечается, что все участники розыгрыша получили первый компонент вакцины с 14 по 20 июня. Победителей определил компьютер с помощью случайного выбора. Организаторы свяжутся с победителями и объяснят, как забрать приз.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в начале июня рассказал об акции за прохождение вакцинации. Разыгрывать автомобили будут среди тех, кто привился с 14 июня по 11 июля.

Видео: YouTube / Москва 24