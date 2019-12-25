Собянин: победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что победить пандемию поможет либо быстрая массовая вакцинация, либо введение жесткого локдауна. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-1".

Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун.

Сергей Собянин, мэр Москвы