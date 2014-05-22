В Москве снова закончилась вакцина "Ковивак"

Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии препарата.

Вакцина от коронавируса "Ковивак", разработанная центром имени Чумакова, вновь закончилась в прививочных пунктах российской столицы. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

В прошлый раз информация о приостановке вакцинации данным препаратом появилась 22 июня. Прививка "Ковиваком" стала доступна, начиная с 25 числа текущего месяца.

В настоящее время вакцина "Ковивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины. из сообщения сайта мэра Москвы

Кроме этого, сообщается, что количество вакцины ограничено, поэтому возможны перерывы в записи на прививку от COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, профессор Алексей Яковлев пояснил, чем может быть вызван ажиотаж вокруг вакцины "КовиВак".

Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга