Чем отличаются российские вакцины от коронавируса?

Вакцинация от коронавируса не дает 100% гарантии, что вы не заболеете, однако в новых реалиях делает жизнь более комфортной. Разработчики препаратов уверяют, что после прививки удастся избежать тяжелого течения болезни.

Темпы вакцинации в России не оправдали ожидания властей, а "третья волна" эпидемии уже настигла регионы. В связи с этим у тех, кто уже сделал прививку, появились привилегии, для невакцинированных, наоборот, меры стали ужесточать. Piter.TV решил на основе информации официальных источников подробно рассказать о трех зарегистрированных отечественных вакцинах.

Принцип действия

Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Двухкомпонентная аденовирусная вакцина была создана НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В обычном состоянии аденовирусный вектор вызывает ОРВИ, однако в вакцине он не представляет опасности. Вирус лишен возможности размножения и используется для транспортировки в клетку генетического материала коронавируса, который кодирует S-белок. После первой прививки аденовирус 26 серотипа с геном коронавируса оказывается в клетках, после чего организм начинает выработку антител к враждебному S-белку. В течение 21 дня формируется первичный иммунный ответ. Для того, чтобы антител стало еще больше, делается вторая прививка, но в ней используется другой аденовирус — 5-го серотипа. После этого происходит резкий ("бустерный") подъем антител. Полная защита у организма появляется через 42 дня после первой вакцинации.

ЭпиВакКорона. Сделана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии „Вектор" Роспотребнадзора на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Никаких вирусов и его частей в вакцине нет. Препарат содержит три пептида — маленьких искусственно синтезированных белка, копирующих фрагменты S-белка коронавируса. Попадая в организм, они стимулируют образование только необходимых антител, не нагружая организм выработкой всего пула, который образуется в организме при естественном заражении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, защитный иммунитет вырабатывается через 40-42 дня после первой инъекции.

КовиВак. Основой вакцины Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН является инактивированный ("убитый") вирус. По такому же принципу были сделаны вакцины от чумы, холеры, черной оспы. Возбудителя выращивают на специальных средах, убивают, и из него делают вакцину. В отличии от других вакцин используется цельный вирус, а не только его фрагмент. Препарат не опасен, так как вирусные частицы не могут размножаться. После того, как организм получает все необходимые антигены от вируса, начинается выработка антител. Интервал между двумя инъекциями составляет 14 дней. Иммунитет вырабатывается в среднем через 42 дня после первой вакцинации.

Фото: Piter.TV

Исследования эффективности

Спутник V. На данный момент это самая исследованная в России вакцина против коронавируса. Препарат прошел III фазы клинических испытаний. В последнем приняли участие 20 тыс. добровольцев, из них почти 5 тыс. получили плацебо. Итоги были опубликованы в научном журнале The Lancet.

Несколько человек скончались во время исследования, но, по словам исследователей, это не связано с вакциной. После первой дозы препарата заболели 0,1% вакцинированных. После получения второй дозы исследователи изучали, были ли среднетяжелые и тяжелые случаи заболевания, а также летальные случаи. Ученые пришли к выводу, что вакцина дает более чем 90% защиту от заражения и 100% защиту от тяжелого течения заболевания. Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал на онлайн-семинаре 15-го июня о том, что у получивших 2 дозы вакцины в 14 раз снижается риск перенести заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме.

Вакцина разрешена для применения людям от 18 лет. III фаза клинического исследования показала, какая эффективность наблюдается у людей разных возрастных групп:

18-30 лет — 91,9%

31-40 — 90%

41-50 — 91,3%

51-60 — 92,7%

60+ — 91,8%.

В этом году независимое исследование также начало проводить НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге совместно с Институтом междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете в Петербурге. В нем принял участие 181 человек, из них 75 были старше 60 лет. После введения уже первой дозы вакцины у 83 % участников отмечался выраженный иммунный ответ. Только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию. В целом результаты исследования подтверждают те данные, которые приводит НМИЦ. Гамалеи. За вакцинированными будут наблюдать на протяжении года. Вакцина дает не только гуморальный иммунитет, который выражается в антителах, но и клеточный.

Доказано, что вакцина защищает минимум полгода. Ожидается, что этот показатель будет составлять 2 года. При этом некоторые граждане уже начали проходить ревакцинацию, например, мэр Москвы Сергей Собянин. Вопрос о том, можно ли ревакцинироваться "Спутник V" — пока исследуется. Для этого может подойти "облегченная" версия вакцины "Спутник Лайт".

Вопрос о том, насколько эффективно защищает вакцина против штаммов, также исследуется. По словам главы НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга заявил о том, "Спутник V" эффективен против штамма "Дельта" (известного как "индийский"). На данный момент именно этот штамм вытесняет все остальные, считается более заразным и агрессивным. Несмотря на то, что случаи заболевания после вакцинации есть, большинство переносят его в легкой форме.

Фото: Unplash / @mufidpwt

ЭпиВакКорона. Результаты I и II фазы исследований были опубликованы в журнале "Инфекция и иммунитет". В статье говорится о том, что после двух доз антитела, специфичных к антигенам, из которых состоит вакцина, выработались у 100% добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Затем проводилось исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. Вакцина показала свою безопасность и имунногенность в этой возрастной категории. В многоцентровом клиническом исследовании, по данным Роспотребнадзора, принимают участие 3 тыс. человек.

Предполагается, что вакцина будет защищать на протяжении года. Выводы сделали после результатов исследований первой группы добровольцев, сделавших прививку 9 месяцев назад. У половины добровольцев антитела сохранились. По итогам 3 и 6 месяцев они были у всех, сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Полноценная иммунная защита формируется примерно через три недели после второй прививки. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александра Рыжикова, антитела вырабатываются у более чем 90% привитых. Как и "Спутник V", вакцина "Вектора" преимущественно защищает от тяжелых форм заболевания.

КовиВак. Вакцина применяется для граждан от 18 до 60 лет. III фаза исследований началась в июне 2021-го года. В нем принимают участие 32 тыс. человек. Все вакцинируемые получат препарат, тех, кому вколят плацебо, не будет. Среди добровольцев будут люди старше 60 лет, а также граждане с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких.

В июне 2021-го года на стенде ПМЭФ была информация о том, что эффективность "КовиВак" составляет более 80%, однако заключительная стадия исследований не завершена. Статью об эффективности вакцины разработчики обещали опубликовать в августе-сентябре этого года. О долгосрочности иммунитета также говорить пока рано.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Противопоказания

Общие для всех российских вакцин:

гиперчувствительность к компонентам препарата;

возраст до 18 лет;

беременность и период грудного вскармливания;

хронические инфекционные заболевания в стадии обострения;

тяжелые формы аллергических заболеваний.

Вторую прививку не делают, если после первой возникли тяжелые поствакцинальные осложнения.

Также у каждой вакцины есть свои временные противопоказания. Требуется консультация с лечащим врачом. По официальным данным, после вакцинации не было зарегистрировано тяжелых последствий.

Особенности

Спутник V:

— вырабатывается большое количество антител и обеспечивает долгую защиту;

— повторная вакцинация препаратом остается под вопросом. Разработчики предполагают, что она все же будет возможна;

— у половины вакцинируемых возникают побочные явления в виде повышения температуры и боли в месте инъекции, чаще у людей молодого возраста;

— легкая логистика и невысокая стоимость.

ЭпиВакКорона:

— вырабатывает конкретные нужные антитела, что снижает нагрузку на иммунную систему;

— активна против измененных штаммов вируса, так как выбраны участки вирусных белков, не подверженные быстрой эволюции;

— прививка переносится практически без побочных явлений;

— возможна ревакцинация препаратом.

КовиВак:

— дает более выраженный спект антител, чем "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и тем самым может обеспечить более надежную защиту (по словам заместителя руководителя направления по качеству и инновационным разработкам Центра им. Чумакова Георгия Игнатьева);

— прививка переносится практически без побочных явлений;

—возрастным пациентам может понадобиться три укола вакцины (по словам гендиректора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова)

— возможна вакцинация людей с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием, но после прививки может не выработаться достаточный иммунный ответ;

— сложное производство.

Таблица: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Какие еще вакцины от коронавируса разрабатываются в России?

По словам директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрия Лиознова, государство поставило задачу создать как можно больше вакцин от коронавируса. Разработка некоторых из них еще продолжается. Чем они будут отличаться от уже зарегистрированных?

Вакцину разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. По словам главы учреждения Вероники Скворцовой, доклинические испытания надеются завершить в первом квартале 2021-го года. Клинические испытания начнутся в июле. Существенное отличие от других вакцин будет заключаться в том, что она будет формировать прежде всего клеточный иммунитет, но также активирует и антитела. Такой иммунитет может сохраняться годами. Препарат будет защищать и от штаммов новой коронавирусной инфекции.

Еще одним разработчиком является НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ. Вакцина будет интерназальной в виде каплей в нос. Такая форма вакцины уже есть у "Спутника V", на днях ее опробовала Валентина Матвиенко. Новый препарат, как и "Спутник V", будет векторным. В качестве "транспорта" используется ослабленный вирус гриппа, в который вносят генетический материал коронавируса, рассказал Дмитрий Лиознов "Известиям". Предполагается, что вакцина будет защищать сразу и от COVID-19, и от гриппа.

Цель защитить от двух заболеваний поставили себе и в фармацевтическом холдинге Ростеха "Нацимбио". Вместо двух уколов, как у всех остальных вакцин, можно будет поставить один. В апреле 2021-го года компания разработала препарат для лечения коронавируса. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей.

Иллюстрация: engin akyurt / Unsplash / CDC / Maksim Goncharenok / Pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV