Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной формой вакцины. Об этом спикер верхней палаты парламента рассказала журналистам на пресс-конференции. Мероприятие посвящено итогам работы сенаторов во время весенней сессии в 2021 году. Законодатель уточнила, что речь идет о новом формате вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи - "Спутнике V".
Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку.
Валентина Матвиенко, российский сенатор
Матвиенко назвала вынужденной мерой ограничения при плановой госпитализации в Москве.
Фото и видео: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все