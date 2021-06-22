Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной

Российский сенатор стала добровольцем для испытания препарата от НИЦ имени Гамалеи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной формой вакцины. Об этом спикер верхней палаты парламента рассказала журналистам на пресс-конференции. Мероприятие посвящено итогам работы сенаторов во время весенней сессии в 2021 году. Законодатель уточнила, что речь идет о новом формате вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи - "Спутнике V".

Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко назвала вынужденной мерой ограничения при плановой госпитализации в Москве.

Фото и видео: Совет Федерации