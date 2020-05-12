В СФ рассказали о причинах введения нового требования по плановой госпитализации в столице.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала вынужденной мерой ограничения при плановой госпитализации в Москве. Об этом спикер из верхней палаты парламента сообщила журналистам во время пресс-конференции, посвященной итогам работы в весенней сессии СФ в 2021 году. Напомним, что в столичном регионе внедрены новые правила из-за негативной эпидемиологической обстановки с ковидом. Согласно требованиям, на госпитализацию медики будут брать только пациентов с антителами или профилактической прививкой.

Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены иногда принимать определенные дополнительные меры временного характера в интересах граждан, поверьте, не в интересах кого-то. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Парламентарий заметила, что указанные меры для плановой госпитализации носят временный и объяснимый характер. При этом Матвиенко уверена, что ситуация не скажется на вопросе защиты здоровья населения.

Матвиенко: сила духа нашего народа обеспечила Победу в ВОВ.

Фото и видео: Совет Федерации