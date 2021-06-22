Матвиенко: сила духа нашего народа обеспечила Победу в ВОВ

Сенатор оценила готовность руководства СССР к введению режима ЧС.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам о том, что сила духа нашего народа обеспечила Победу в Великой Отечественной войне. Об этом парламентарий заявила в рамках пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии работы СФ в текущем году. У сенатора спросили о том, за счет чего, по ее мнению, Советский Союз смог победить фашистов.

Мне кажется, что самое главное, что обеспечило Победу, - это сила духа нашего народа. Это те человеческие качества поколений наших отцов и дедов, уникальное человеческое качество, которое тогда проявилось. Сила духа тогда позволила устоять, не позволила рухнуть. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Парламентарий добавила, что к началу ВОВ государственная система СССР позволила властям оперативно отреагировать на возникшую чрезвычайную ситуацию. Чиновники перевели экономику на военное направление, а предприятия были эвакуированы на Восток. При этом Матвиенко заметила, что даже сейчас сложно понять, как можно было выполнить эти задачи в такие кратчайшие сроки. Промышленность быстро была переориентирована на изготовление танков, самолетов, вооружения, к также обеспечением тыла.

На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны.

Фото и видео: Совет Федерации