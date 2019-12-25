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Матвиенко: в России темпы вакцинации от коронавируса очень низкие
Сегодня, 11:00
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Матвиенко: в России темпы вакцинации от коронавируса очень низкие

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В СФ подвели итоги весенней сессии работы верхней палаты парламента.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной. Такое заявление глава верхней палаты парламента России сделала на итоговой пресс-конференции с журналистами. Мероприятие посвящено результатам работы СФ в завершенной весенней сессии 2021 года.

Ситуация действительно тревожная, и хочется надеяться, что все граждане России проникнутся социальной ответственностью, заботой о своем здоровье, о здоровье окружающих, близких. 

Валентина Матвиенко, российский сенатор

По словам парламентария, каждый человек, который решит поставить себе прививку от коронавируса, внесет свой гражданский вклад в общенациональную безопасность. По словам Матвиенко, россиянам важно осознавать эту задачу.

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Фото: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, массовая вакцинация, совет федерации
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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