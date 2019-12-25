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На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны
Сегодня, 8:17
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На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны

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Город провел акцию "завтра была война".

На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны. Об этом рассказали представители регионального ГУ МВД. Мероприятие в Волгограде состоялось в рамках акции "Завтра была война". По традиции она проводится накануне Дня памяти и скорби. На территории мемориального комплекса собрались сотрудники охранных и силовых структур, учащиеся, курсанты и кадеты профильных вузов, представители прокуратуры, СК. Гостей встречали регулировщицы в военной форме того времени, а также члены полиции в форме НКВД.

Все участники с зажжёнными свечами выстроились на площади Героев и, почтив минутой молчания память павших на полях сражений Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню.

пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

Памятная акция началась прочтением "Завещание потомкам". В нем рассказывалось о начале ВОВ, звучали стихи военного времени и музыкальные композиции.

Напомним, что такое мероприятие как "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года.

В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ.

Фото: МВД России

Теги: вов, волгоград, день памяти и скорби, мамаев курган, начало вов, свеча памяти
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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