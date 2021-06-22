В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ

В Бресте почтили память погибших во время атаки немцев 22 июня 1941 года.

В Брестской крепости прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. Тысячи жителей города пришли на территорию мемориального комплекса, чтобы вспомнить павших защитников крепости, которые одними из первых приняли на себя удар фашистов. Оборона Брестской крепости считается одним из самых трагических эпизодов начального периода ВОВ. Объект немецкая армия атаковала ранним утром 22 июня 1941 года. В память об этом по традиции в 03:30 утра в комплексе состоялся митинг-реквием.

Сегодня у нас есть вновь право осмыслить масштаб подвига защитников Брестской крепости, масштаб подвига солдат, защитивших своё единое Отечество и взявших на себя огромную ответственность за освобождение стран Европы. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства

Множество людей принесли цветы к стенам крепости. В воду Западного Буга жители Белоруссии пустили по реке венки с зажженными от Вечного огня свечами. В небе над Брестом были пущены белые воздушные шары. На территории мемориала прошл военно-историческая реконструкция событий времен ВОВ.

Минобороны рассекретило документы о начале ВОВ.

Видео: YouTube / Алексей Голиков