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Минобороны рассекретило документы о начале ВОВ
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Минобороны рассекретило документы о начале ВОВ

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Военные подготовили спецраздел "День, о который разбился блицкриг".

Минобороны России рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны. Документы появились на специальном сайте, созданным в День памяти и скорби. Портал получил название "День, о который разбился блицкриг". Раздел посвящен мужеству бойцов Красной Армии в первые дни военных действий против фашистов.

Военные раскрыли документы и другие материалы, в которых говорится о тактике немецко-фашистского командования в сражениях против Советского Союза, а также о героизме солдат и офицеров СССР, противостоящих захватчикам. На портале опубликован перевод с немецкого на русский язык директивы генерального штаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск от 31 января 1941 года (план "Барбаросса"). В тексте командование уточняет необходимость разбить советскую армию в кратчайшие сроки.

Также на сайте размещены документы, посвященные обороне Брестской крепости,  военно-морских баз на Лиепае и Ханко, отражению немецкой агрессии в начале мая 1941 года. 

Акцию "Медаль моей памяти" продлили до 19 сентября.

Фото: Минобороны России

Теги: архив, блицкриг, вов, вторая мировая война, день памяти и скорби, начало вов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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