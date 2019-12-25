Акцию "Медаль моей памяти" продлили до 19 сентября

Петербуржцы могут поделиться историями своих родственников, которые пережили войну и блокаду.

В четверг, 17 июня, вице-губернатор Станислав Казарин отметил, что горожане проявили большой интерес к акции "Медаль моей памяти", поэтому было решено продлить ее до 19 сентября. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам чиновника, все истории пойдут в государственный архив, а на данный момент производится оцифровка материалов. Напомним, каждый желающий может рассказать историю своих родственников, которые пережили войну и блокаду. Проект был организован силами архивного комитета и комитета по информатизации и связи. Акция стартовала в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 27 января.

Медаль "За оборону Ленинграда" получили почти 600 тысяч человек, 195 тысяч из которых оцифрованы и опубликованы на портале "Медаль "За оборону Ленинграда".

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Фото: medal.spbarchives.ru