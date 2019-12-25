Собственник "ДК Кирова" заплатит штраф за самовольный ремонт

На территории объекта культурного наследия обнаружили рабочих и строительную технику.

Василеостровский районный суд привлек к административной ответственности ООО "ДК Кирова" за самовольные работы в объекте культурного наследия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В доме №83А на Большом проспекте В.О. заменили деревянные двери на металлопластиковые, на фасадах была вывеска "Прохода нет! Ремонтные работы", на территории находились строительные материалы и строительный мусор. Таким образом, все свидетельствовало о том, что идет ремонт, но от КГИОП разрешение не было получено.

Суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, собственник "ДК Кирова" хочет провести реконцепцию. В здании сделают две функциональные зоны: для работы и отдыха. Руководство утверждало, что разрешение КГИОП на противоаварийные работы получено.

Фото: ВКонтакте / ДК им. С.М. Кирова, СПб