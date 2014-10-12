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Собственник "ДК Кирова" хочет сделать на Васильевском острове новый туристический кластер
Сегодня, 13:56
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Собственник "ДК Кирова" хочет сделать на Васильевском острове новый туристический кластер

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В комитете по благоустройству идею поддержали.

ООО "ДК Кирова" готово создать на Васильевском острове новый туристический кластер. Он будет включать в себя ДК Кирова, музей современного искусства "Эрарта" и парк "Сад Василеостровец". Об этом коммерческий директор компании Арина Ленская рассказала "РБК Петербург".

Предложение по благоустройству уже направили в Смольный. Проблема состоит в том, что территории находятся в собственности Петербурга. Парковку на площади Собчака готовы озеленить, а в парке сделать детские и спортивные площадки. В перспективе участок можно развить до единой рекреационной зоны. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДК Кирова пройдет реконцепция. В здании сделают две функциональные зоны: для работы и отдыха. ДК им. С.М. Кирова является многофункциональным культурно-деловым центром. В нем можно арендовать помещения для различных мероприятий и под размещение офиса. 

Фото: ВКонтакте / Василеостровец парк ВО СПб

Теги: васильевский остров, туристический кластер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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