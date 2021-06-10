В обновленном ДК им. Кирова сделают две функциональные зоны

Реконцепцию планируют завершить в 2024 году.

Управляющая компания "ДК Кирова" представила новую концепцию развития пространства на Васильевском острове.

Как рассказал "Деловой Петербург", в ДК будут две функциональные зоны. В первой разместится бизнес-пространство: инновационные проекты, гибкие офисные пространства, коворкинги с апартаментами и отелем. Второй будет предназначаться для фитнеса, мест общественного питания и образовательного блока. Кружки сохранятся, но для них придумают "современную подачу".

На Васильевском острове появится еще одна рекреационная зона. Разрешение КГИОП на противоаварийные работы получено. Сейчас разрабатывается проект по современному использованию здания.

Еще в феврале в группе "ДК Кирова" в "ВКонтакте" был размещен опрос. Горожан попросили ответить, каким бы они хотели видеть ДК в будущем в связи с реконцепцией объекта.

Видео: YouTube / ДК Кирова