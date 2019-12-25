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Петербург выкупил здание на шоссе Революции для размещения культурного центра "МЕСТО"
Сегодня, 12:59
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Петербург выкупил здание на шоссе Революции для размещения культурного центра "МЕСТО"

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Площадь пространства составит более 1,1 тыс. "квадратов".

Петербург выкупил здание на шоссе Революции, 1, для размещения в нем библиотечно-культурного центра "МЕСТО". Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района 20 декабря. 

Площадь пространства составит более 1,1 тыс. "квадратов", в нем соединятся история и цифровые технологии. В центре заработают лаборатория современных компетенций, школа гидов, выставочный зал, а также арт-кафе. 

Выкупить здание для создания пространства поручил в мае в ходе рабочего объезда района губернатор Северной столицы Александр Беглов. 

Ранее мы рассказывали о том, что Муринский парк на севере Петербурга обещают открыть весной. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: общественное пространство, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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