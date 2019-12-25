Петербург выкупил здание на шоссе Революции для размещения культурного центра "МЕСТО"

Площадь пространства составит более 1,1 тыс. "квадратов".

Петербург выкупил здание на шоссе Революции, 1, для размещения в нем библиотечно-культурного центра "МЕСТО". Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района 20 декабря.

Площадь пространства составит более 1,1 тыс. "квадратов", в нем соединятся история и цифровые технологии. В центре заработают лаборатория современных компетенций, школа гидов, выставочный зал, а также арт-кафе.

Выкупить здание для создания пространства поручил в мае в ходе рабочего объезда района губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее мы рассказывали о том, что Муринский парк на севере Петербурга обещают открыть весной.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга