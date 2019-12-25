Муринский парк на севере Петербурга обещают открыть весной

Конкретная дата завершения работ будет утверждена до 31 января.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Калининского района Петербурга Михаил Асташкевич заявил, что ремонтные работы в Муринском парке пока продолжаются. Пространство примет окончательный вид только весной 2025 года.

Асташкевич подчеркнул, что в парке установлены 140 опор освещения, которые включают в себя не только осветительное оборудование, но и камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности граждан. Окончательное завершение работ планируется весной 2025 года, однако администрация стремится завершить проект раньше. Конкретная дата будет утверждена до 31 января.

Чиновник также прокомментировал выделение средств на освещение в парке, объяснив, что финансирование направлено на третью очередь парка, расположенную между улицами Руставели и Гражданский проспект. Он добавил, что вторая очередь, включающая роллерную трассу, не требует дополнительного финансирования.

Ранее мы сообщили о том, что комплексное благоустройство у метро "Василеостровская" продолжится в 2025 году.

Фото: Вконтакте / За сохранение Муринского парка (Светлана Андреева)