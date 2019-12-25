Комплексное благоустройство у метро "Василеостровская" продолжится в 2026 году

Работы на станции уже проводились.

В ходе прямой линии с губернатором Петербурга Александром Бегловым одна из жительниц города спросила о планах по комплексному благоустройству территории метро "Василеостровская" и возможности озеленения этого пространства.

Беглов отметил, что работы на станции уже проводились. В 2024 году осуществлено комплексное благоустройство, высажены деревья у метро и в пешеходной зоне, а также удалены засохшие деревья.

В следующем году работы по благоустройству будут продолжены.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)