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Комплексное благоустройство у метро "Василеостровская" продолжится в 2026 году
Сегодня, 8:30
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Комплексное благоустройство у метро "Василеостровская" продолжится в 2026 году

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Работы на станции уже проводились.

В ходе прямой линии с губернатором Петербурга Александром Бегловым одна из жительниц города спросила о планах по комплексному благоустройству территории метро "Василеостровская" и возможности озеленения этого пространства.

Беглов отметил, что работы на станции уже проводились. В 2024 году осуществлено комплексное благоустройство, высажены деревья у метро и в пешеходной зоне, а также удалены засохшие деревья.

В следующем году работы по благоустройству будут продолжены.

Ранее мы сообщили о том, что в  2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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