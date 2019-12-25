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В 2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств
Сегодня, 9:18
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В 2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств

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Например, благоустроят аллею Чернобыльцев.

Работы по созданию объектов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" были внесены администрациями районов в Общегородской координационный график. Их реализуют в 2025 году, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Больше всего новых общественных пространств будет в Приморском районе – пять объектов. Например, благоустроят аллею Чернобыльцев, продолжат благоустройство береговой линии Большой Невки. Второе место разделили Василеостровский, Курортный, Московский и Центральный районы – по четыре объекта в каждом. 

Ранее на Piter.TV: пространство "Ржевский коридор" благоустроят в Красногвардейском районе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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