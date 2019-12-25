В 2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств

Например, благоустроят аллею Чернобыльцев.

Работы по созданию объектов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" были внесены администрациями районов в Общегородской координационный график. Их реализуют в 2025 году, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Больше всего новых общественных пространств будет в Приморском районе – пять объектов. Например, благоустроят аллею Чернобыльцев, продолжат благоустройство береговой линии Большой Невки. Второе место разделили Василеостровский, Курортный, Московский и Центральный районы – по четыре объекта в каждом.

Ранее на Piter.TV: пространство "Ржевский коридор" благоустроят в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга