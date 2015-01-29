Пространство "Ржевский коридор" благоустроят в Красногвардейском районе

Идея обустройства пространства обсуждалась с местными жителями на трех встречах, где основное пожелание горожан заключалось в сохранении исторической составляющей места.

В Красногвардейском районе Петербурга появится новое общественное пространство на участке, по которому в годы блокады Ленинграда проходили поставки продуктов и медикаментов. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

Идея обустройства пространства обсуждалась с местными жителями на трех встречах, где основное пожелание горожан заключалось в сохранении исторической составляющей места. Площадь общественного пространства составит 2,5 гектара, а открытие запланировано на 2026 год. Здесь появится общая пешеходная дорожка к стелле "Ржевский коридор", зоны для спокойного отдыха с лавочками, площадки для проведения памятных мероприятий и мемориалы в виде фрагментов узкоколейки.

Пространство будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями передвижения. Оно будет оснащено современным освещением и камерами наблюдения "Безопасный город". Также будут созданы парковочные места для туристических автобусов и установлены биотуалеты.

Историческая составляющая Ржевского коридора будет отражаться на информационных стендах вдоль пешеходной дорожки. Информация для них будет собрана совместно с краеведом и старожилами Красногвардейского района. Помимо этого, будут удаляться аварийные деревья, высаживаться новые растения, а берега ручья Горелый будут укрепляться.