Сквер Юрия Кнорозова откроют 19 ноября на Гранитной улице

Горожане смогут посетить сквер сразу после завершения работ.

Сквер Юрия Кнорозова, расположенный на Гранитной улице, будет официально открыт в честь дня рождения знаменитого дешифровщика письма майя. Торжественное мероприятие состоится 19 ноября.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт объявил о предстоящем событии, подчеркнув, что это стало возможным благодаря инициативе внучки и единственной наследницы Юрия Кнорозова Анны.

Горожане смогут посетить сквер сразу после завершения работ. Как отметил глава района, территорию не будут закрывать до официального открытия. Когда подрядчик устранит все недочёты, жители смогут наслаждаться прогулками и отдыхом в новом сквере.