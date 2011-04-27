Платная стоянка откроется на Конюшенной площади

Конкурсное предложение включает установку шлагбаума, поста охраны, электронного табло, терминалов для оплаты и другого необходимого оборудования.

Городской центр управления парковками объявил тендер на обустройство новой городской автостоянки на Конюшенной площади. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

Конкурсное предложение включает установку шлагбаума, поста охраны, электронного табло, терминалов для оплаты и другого необходимого оборудования. Планируется, что все работы будут завершены до 16 декабря. Начальная цена контракта оценивается в 39,2 миллиона рублей.

В настоящее время на Конюшенной площади находится 215 парковочных мест, включая 15 мест для автомобилей инвалидов. В ближайшее время планируется организовать еще 60 дополнительных мест, из которых семь предназначены для людей с ограниченными возможностями.

О ценах на новой парковке пока информации нет. На данный момент на этом участке установлен тариф в размере 100 рублей в час для легковых автомобилей. Зимой на территории Конюшенной площади обычно работает каток.