Реконструкция автобусного парка на Днепропетровской улице выйдет в 330 млн рублей

Работы будут проводиться в два этапа.

В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" проводят конкурс на реконструкцию автобусного парка №1, который находится на Днепропетровской улице. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок накануне.

Начальная цена контракта составляет 329,8 млн рублей, работы будут проводиться в два этапа. Первый из них продлится до конца года, а второй – до 31 декабря 2025 года. Подрядчик демонтирует старые конструкции, оснастит парк системами радиофикации и электроснабжения, установит оборудование, защищающее здания от молний.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге автобус №21 продолжит курсировать от "Ладожской" до "Площади Ленина".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"