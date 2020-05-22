  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге автобус №21 продолжит курсировать от "Ладожской" до "Площади Ленина"
Сегодня, 8:50
163
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге автобус №21 продолжит курсировать от "Ладожской" до "Площади Ленина"

0 0

Этот маршрут востребован у горожан.

Текущая трасса автобусного маршрута №21 сохранится. Ранее он обслуживал пассажиров на участке от станции метро "Ладожская" до "Чернышевской", сообщили в комитете по транспорту Петербурга.  

На период закрытия "Чернышевской" на реконструкцию осенью 2022 года трасса маршрута менялась – она продлевалась до "Площади Ленина". А когда отремонтированная станция открылась, было принято решение на время сохранить измененную трассу автобусов №21. 

Этот маршрут востребован у горожан, поэтому он продолжит обслуживать пассажиров от "Ладожской" до "Площади Ленина".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открыли трамвайный маршрут №1. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: автобус 21, маршрут автобуса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии