В Петербурге открыли трамвайный маршрут № 1

Пассажирами на маршруте №1 будут перевозить новые двухсекционные трамваи "Довлатов", которые являются первой в России низкопольной моделью.

После девятилетнего перерыва в Петербурге возобновляется трамвайный маршрут №1. Обслуживать пассажиров на данном маршруте будут новые двухсекционные трамваи "Довлатов", сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Маршрут №1 был приостановлен в связи со строительством станции метро "Горный институт". Возобновление движения на Васильевском острове происходит одновременно с возвращением трамвая №40 на прежнюю трассу. Таким образом, восстанавливается трамвайное движение на Косой линии Васильевского острова и Детской улице.

Пассажирами на маршруте №1 будут перевозить новые двухсекционные трамваи "Довлатов", которые являются первой в России низкопольной моделью. Внешний вид вагонов вдохновлен дизайном трамваев 50-60-х годов прошлого века. Как и все современные трамваи, "Довлатов" оборудован системами активной безопасности и помощи водителю на базе искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщили о том, что петербургскому трамваю исполняется 117 лет.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков