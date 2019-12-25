В Петербурге провели независимое исследование формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

Ученые пришли к предварительному выводу, что в течение первых двух месяцев после введения первой дозы вакцины формируется устойчивый гуморальный иммунный ответ.

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, Институт междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете Петербурга при поддержке АО "Полиметалл" провели независимую оценку вакцины "Спутник V" и оценили ее эффективность относительно формирования антител. Об этом сообщила пресс-служба Европейского университета.

Исследование началось 19 февраля 2021 года. У вакцинированных определили коэффициент позитивности, суммарные титры антител класса G, а также титры специфических нейтрализующих антител. Отмечается, что до вакцинации у большинства участников исследования антител к коронавирусу не было. После первой инъекции у 83% участников появился выраженный иммунный ответ. Из 146 человек только у одного не удалось выявить антитела IgG после двух инъекций.

У 84% обследованных произошло четырехкратное нарастание титра специфических IgG на 21 день после первой прививки. Также изучались нейтрализующие антитела. Их не определили только у трех человек.

Данные являются предварительными, так как исследование продолжается. Ученые будут изучать длительность иммунного ответа после вакцинации.

На данный момент "Спутником V" в Петербурге привились 724 тыс. человек.

Фото: Piter.TV