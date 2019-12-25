В Петербурге провели независимое исследование формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, Институт междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете Петербурга при поддержке АО "Полиметалл" провели независимую оценку вакцины "Спутник V" и оценили ее эффективность относительно формирования антител. Об этом сообщила пресс-служба Европейского университета.
Исследование началось 19 февраля 2021 года. У вакцинированных определили коэффициент позитивности, суммарные титры антител класса G, а также титры специфических нейтрализующих антител. Отмечается, что до вакцинации у большинства участников исследования антител к коронавирусу не было. После первой инъекции у 83% участников появился выраженный иммунный ответ. Из 146 человек только у одного не удалось выявить антитела IgG после двух инъекций.
У 84% обследованных произошло четырехкратное нарастание титра специфических IgG на 21 день после первой прививки. Также изучались нейтрализующие антитела. Их не определили только у трех человек.
Данные являются предварительными, так как исследование продолжается. Ученые будут изучать длительность иммунного ответа после вакцинации.
На данный момент "Спутником V" в Петербурге привились 724 тыс. человек.
Фото: Piter.TV
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