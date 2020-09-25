В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 750 тыс. граждан

В Петербурге открыты 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций.

За весь период в Петербурге вакцинировано 756 657 человек, из них 634 130 граждан полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 15 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что за прошедшие сутки первично привито 2192 человека, а вторично привились 2860 петербуржцев.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 724 463 человека предпочли вакцину "Спутник V", 23 884 человека выбрали препарат ""ЭпиВакКорона" и 8 310 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

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Фото: Piter.tv