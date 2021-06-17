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В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны"

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Ринат Максютов оценил продолжительность наличия антител у волонтеров после прививки вакциной от "Вектора".

В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны". В интервью журналистам телеканала "Россия-24" директор научного центра Ринат Максютов объяснил, что спустя девять месяцев после прививки антитела к коронавирусу зафиксированы более чем у половины добровольцев. А спустя 3 и 6 месяцев - у 100 процентов привившихся.

В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на 3, 6 и 9 месяцев. В 3 и 6 месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В 9 месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев.

Ринат Максютов, глава "Вектора"

Эксперт напомнил, что во время доклинических исследований на низших приматах, которые были привиты вакциной весной 2020 года, ученые выяснили, что антитела от "ЭпиВакКороны" могут сохраняться более чем на год.

В "Векторе" заявили, что новый вариант "Эпиваккороны" нужен для ускорения производства.

Видео: YouTube / Россия 24 

Теги: вектор, массовая вакцинация, ринат максютов, эпиваккорона
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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