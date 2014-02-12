В "Векторе" заявили, что новый вариант "Эпиваккороны" нужен для ускорения производства

Ринат Максютов рассказал, зачем нужна "Эпиваккорона-Н".

В научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявили, что новый вариант "Эпиваккороны" нужен для ускорения и масштабирования производства препарата для профилактики ковида. Сейчас специалисты занимаются созданием вакцины, имеющей наименование "Эпиваккорона-Н". Такое заявление директор "Вектора" сделал журналистам ТАСС в кулуарах новосибирской площадки онлайн-марафона "Новое знание".

Принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от "Эпиваккороны" нет. Они различаются технологическими особенностями производства. Поэтому именно это явилось основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований. Ринат Максютов, глава "Вектора"

Эксперт заявил, что масштабное изготовление вакцин от коронавируса, когда речь идет не о сотнях тысяч, а о миллионах доз препарата, нуждается в небольших изменениях, связанных с выполнением производственных задач.

"Вектор" планирует исследовать индийский штамм коронавируса в течение трех месяцев.

Фото: Россия-24