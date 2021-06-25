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Профессор Яковлев объяснил причины ажиотажа вокруг "КовиВака"
Сегодня, 16:09
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Профессор Яковлев объяснил причины ажиотажа вокруг "КовиВака"

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Специалист уверен, что интерес к новой вакцине обусловлен страхом перед новым.

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, профессор Алексей Яковлев в разговоре с "Петербургским дневником" пояснил, чем может быть вызван ажиотаж вокруг вакцины "КовиВак". 

По мнению Яковлева, повышенный интерес к вакцине вызван страхом всего нового. Вакцина "сделана по абсолютно классической старинной технологии, а люди более склонны доверять таким проверенным технологиям и боятся нового", – пояснил врач.

Яковлев уточнил, что "КовиВак" можно назвать неким аналогом китайской вакцины "СинаВак", которая уже зарегистрирована в Европе. Помимо этого, цельновирионные вакцины иногда дают более резкие нежелательные явления.

Ранее мы писали, что заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла вдвое.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: ковивак, коронавирус, профессор яковлев
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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