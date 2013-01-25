Попова: заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла вдвое

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пандемией по регионам.

Анна Попова заявила о том, что заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла вдвое. Такое заявление глава Роспоребнадзора сделала во время заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве РФ. Чиновница заметила, что по стране эпидемиологическая обстановка остается сложной.

Эпидситуация сегодня в стране остается сложной, в ряде регионов - крайне напряженной, рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве подчеркнули, что наибольший прирост новых пациентов касается людей в возрасте от 20 до 39 лет. Это максимально активная часть населения страны. Благодаря вакцинации и введенным ограничениям Якутия стала единственным субъектом РФ, в котором снизились показатели по числу новых зараженных. Показатель упал на шесть процентов.

И эффективная иммунизация, и все ограничительные меры, безусловно, дают свой эффект, который мы сегодня и наблюдаем. Единственный субъект в стране, который сегодня снижается Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В Италии предположили, что "Спутник V" никогда не получит одобрения ЕМА.

Видео: Правительство России