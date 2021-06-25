Анна Попова назвала регионы, отстающие по нормативным показателям.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут еще в восьми регионах. Соответствующее обращение к членам правительства чиновница сделала на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что считают новую меру эффективной. Она применяется только в соответствии с решениями главных санитарных врачей.

На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Сейчас охват тестирования на инфекцию ниже нормативного фиксируется на территории Алтайского края, Ингушетии, Еврейской автономной области, в Волгоградской, Смоленской, Курганской областях (менее 150 на каждые 100 тысяч населения). По стране за сутки этот показатель вырос до 300 на каждые 100 тысяч населения.

Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

Видео: Правительство России