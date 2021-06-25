Глава кабмина РФ дал поручение Роспотребнадзору следить за ситуацией.

Глава российского правительства Михаил Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Также спикер попросил разобраться с затягиванием получения результатов тестирования.

В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вопрос будет держаться на контроле. Мишустин попросил обратить внимание санитарных врачей на местах на вопрос более активного взаимодействия с федеральными органами власти. Попова попросила разрешить дать поручение ФАС об организации проверки из-за подорожания ПЦР-тестов в медицинских организациях.

Что касается цены, это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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