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Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

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Глава кабмина РФ дал поручение Роспотребнадзору следить за ситуацией.

Глава российского правительства Михаил Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Также спикер попросил разобраться с затягиванием получения результатов тестирования.

В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вопрос будет держаться на контроле. Мишустин попросил обратить внимание санитарных врачей на местах на вопрос более активного взаимодействия с федеральными органами власти. Попова попросила разрешить дать поручение ФАС об организации проверки из-за подорожания ПЦР-тестов в медицинских организациях.

Что касается цены, это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить. 

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19.

Видео: Правительство России
 

Теги: анна попова, михаил мишустин, пцр-тест, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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