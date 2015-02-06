Мурашко рассказал об изменениях в картине болеющих COVID-19

Глава Минздрава оценил готовность системы здравоохранения к росту числа зараженных.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о изменении в клинической картине пациентов, зараженных коронавирусом. С соответствующим докладом чиновник выступил на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при российском правительстве. Глава профильного министерства уточнил, что по стране наблюдается рост инфицированных в возрасте от 26 до 40 лет. Прирост в данной категории населения произошел более чем на 26 процентов.

И если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт объяснил коллегам, что на данный момент по регионам развернуто свыше 173 тысяч инфекционных коек. Это достаточный показатель для пациентов, которых пока что меньше. Таким образом система здравоохранения опережает по данному показателю число новых госпитализированных. В тяжелом состоянии после заражения остаются порядка 12 процентов граждан.

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Видео: Правительство РФ