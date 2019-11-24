В кабмине РФ рассказали о сохранении негативной эпидемиологической обстановки по стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России. Такое заявление чиновник сделал во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при кабинете министров.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, растет число заболевших. Распространение инфекции продолжается во всем мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина России дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко следить за тем, чтобы все граждане страны с другими диагнозами могли получить необходимую медицинскую помощь несмотря на пандемию коронавируса. Мишустин напомнил, что в летний период обостряются многие хронические заболевания.

Мишустин обозначил задачи поддержки развития технологий 3D-печати в России.

Видео: Правительство России