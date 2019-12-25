Мишустин обозначил задачи поддержки развития технологий 3D-печати в России

Глава кабмина РФ оценил необходимость внедрения аддитивных технологий.

Глава российского правительства Михаил Мишустин обозначил задачи поддержки развития технологий 3D-печати по стране. На заседании кабинета министров чиновник рассказал, что от кабинета министров требуется сформировать нормативную базу, а также заняться подготовкой профессиональных кадров по экспорту и импортозамещению в данной области промышленности. Специалисты обсудили стратегию развития аддитивных технологий на период до 2030 года.

Предстоит решить целый ряд задач...стимулировать импортозамещение иностранных разработок отечественными продуктами и активно продвигать наши технологии на внешнем рынке. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал коллег увеличить конкурентоспособность отечественных производителей по направлению 3D. По словам чиновника, внедрение технологии является одной из важнейших задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным в рамках национальных целей. За счет инноваций возможно сократить время от разработки изделия до выпуска готовой продукции, а также уменьшить потребление энергии при его производстве.

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Фото: Правительство России