Кабмин выделит миллиарды рублей на выплаты беременным и родителям-одиночкам

Выплаты начнутся с 1 июля 2021 года.

Правительство России выделит более десяти миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам, которые находятся в трудной финансовой ситуации. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Данные пособия предназначены тем, кто встал на учет в ранние сроки беременности – до 12 недель. Они вводятся с 1 июля текущего года.

По его словам Мишустина, до родов россиянки ежемесячно будут получать около 6,3 тысяч рублей. Размер суммы зависит от субъекта проживания. Он подчеркнул, что в 2021 году пособия будут выделены более 400 тысячам женщин.

Кроме того, матери и отцы, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет и являются малоимущими, смогут рассчитывать на пособие, размер которого в среднем составляет 5,5 тысяч рублей в месяц. На это будет выделено 36 миллиардов рублей. Всего данные средства до конца текущего года получат родители приблизительно одного миллиона детей.

Оформить выплаты можно на едином портале государственных услуг, где появится специальная форма для заявки на выплату.

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит еще более 55 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.

Фото: Правительство РФ



