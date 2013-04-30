Названы самые популярные «Госуслуги» у родителей Ленобласти

Правительство Ленобласти выяснило, какие вопросы чаще других решают родители на портале госуслуг.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области поделилась статистикой обращения родителей-ленинградцев к порталу Госуслуг. С начала 2021 года более 4,5 тысяч родителей Ленобласти воспользовались электронным ресурсом для записи ребенка в школу. Эта опция и стала самой востребованной на региональном портале "Госуслуги". На второй позиции - возможность зачисления в детский сад, привлекшая 900 пользователей. И около 450 родителей подали через "Госуслуги" заявление на распоряжение материнским капиталом.

Пользуются спросом назначение компенсации на питание беременным женщинам, оформление выплат на приобретение школьной формы, компенсации многодетным семьям, пособия и выплаты при рождении ребенка. К 2023 году планируется обеспечить получение 95% социально значимых государственных услуг жителями Ленобласти в цифровом формате.

Между тем, с 1 июня в детских лагерях Ленобласти начались первые смены летнего сезона.

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